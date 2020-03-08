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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Canlı | Çaykur Rizespor - Alanyaspor

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Canlı | Çaykur Rizespor - Alanyaspor
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Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisinden anbean takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR

Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio, Boldrin, Skoda

Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Coulker, Onur, Ceyhun, Salih, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

12. dakikada Efecan Karaca'nın sağdan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak filelere gitmekte olan topu tokatlamayı başardı.

20. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanatta defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerken yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Efecan Karaca'nın kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda, filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı.

31. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çelmeyi başardı.

32. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına ortasına Salih Uçan'ın gelişine plase vuruşunda, filelere gitmekte olan top Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

35. dakikada deplasman ekibi öne geçti. Dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Cisse havalandırdı. Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

44. dakikada defanstan seken topu takip eden Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Marofana meşin yuvarlağı direk dibinde yatarak çelmeyi başardı.

Canlı | Çaykur Rizespor - Alanyaspor

 

Canlı | Çaykur Rizespor - Alanyaspor

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