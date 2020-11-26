Canlı | Braga - Leicester City maçı (Cengiz Ünder 11'de)
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Braga ile Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaşıyor. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.
İlk yarı oynanıyor
Braga: 2
Leicester City: 1
Goller: 4' Musrati, 9' Barnes, 24' Paulinho
İLK 11'LER
Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Nuno Sequeira, Ricardo Horta, Andre Castro, Elmusrati, Medeiros, Galeno, Paulinho
Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Fuchs, Albrighton, Choudhury, Praet, Thomas, Cengiz Ünder, Barnes, Iheanacho
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