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GeriFutbol Canlı | Braga - Leicester City maçı (Cengiz Ünder 11'de)
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Haber Giriş: 26.11.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Canlı | Braga - Leicester City maçı (Cengiz Ünder 11'de)

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Canlı | Braga - Leicester City maçı (Cengiz Ünder 11'de)
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Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Braga ile Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaşıyor. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.

İlk yarı oynanıyor

Braga: 2

Leicester City: 1

Goller: 4' Musrati, 9' Barnes, 24' Paulinho

İLK 11'LER

Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Nuno Sequeira, Ricardo Horta, Andre Castro, Elmusrati, Medeiros, Galeno, Paulinho

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Fuchs, Albrighton, Choudhury, Praet, Thomas, Cengiz Ünder, Barnes, Iheanacho

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