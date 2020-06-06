Canlı | Borussia Dortmund-Hertha Berlin

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Guerreiro, Akanji, Piszczek, Delanyey, Sancho, Brandt, Hazard, Emre Can, Witsel

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Mittelstadt, Boyata, Torunarigha, Skjelbred, Darida, Grujic, Lukabakio, Dilrosun, Ibisevic

Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı bu akşam 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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