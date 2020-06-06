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Spor Arena
Haber Giriş: 06.06.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Canlı | Borussia Dortmund-Hertha Berlin

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Canlı | Borussia Dortmund-Hertha Berlin
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Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ile iki takım Bundesliga 30. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Guerreiro, Akanji, Piszczek, Delanyey, Sancho, Brandt, Hazard, Emre Can, Witsel

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Mittelstadt, Boyata, Torunarigha, Skjelbred, Darida, Grujic, Lukabakio, Dilrosun, Ibisevic

Canlı | Borussia Dortmund-Hertha Berlin

Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı bu akşam 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Borussia Dortmund-Hertha Berlin

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