Canlı | Borussia Dortmund-Hertha Berlin
Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ile iki takım Bundesliga 30. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Guerreiro, Akanji, Piszczek, Delanyey, Sancho, Brandt, Hazard, Emre Can, Witsel
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Mittelstadt, Boyata, Torunarigha, Skjelbred, Darida, Grujic, Lukabakio, Dilrosun, Ibisevic
Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı bu akşam 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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