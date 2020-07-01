Boluspor 1-0 Hatayspor
Boluspor, TFF 1. Ligin 31inci haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor’un ardından TFF 1. Lig’e veda eden ikinci takım oldu.
21inci dakikada, Bilalin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
37nci dakikada Bolusporun atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilalin sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
38inci dakikada Hataysporun sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkanın kafa şutu kalecide kaldı.
41inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayanenin şutunda top auta gitti.
46ncı dakikada Bolusporun atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Ali Tuna (xxx)
BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Sincere (xxx), İsmail (xx), Burak (xxx), Hayrullah (xxx), Bilal (xxx)(Dk.62 Gökhan x), Fethi (xxx), Cumali (xxx), Emir Halilovic (x), Mustafa Durak (xxx)(Dk.83 Arif ), Mustafa Eskihellaç (xxx)(Dk.76 Melih xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Popov (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Mesut (xx), Selim (xxx)(Dk.88 Yasin), Kubilay (xxx), Rayane (xx) (Dk.57 Alican x), Caner (xx)(Dk.57 Soner xx), Gökhan (xx)(Dk.57 Idır Quali xx), Mirkan (xx)(Dk. 83 Hamza)
GOLLER: Dk. 46 Mustafa Eskihellaç (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk.60 Emir Halilovic (Boluspor)
SARI KARTLAR: Emir Halilovic, Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Sincere (Boluspor) Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
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