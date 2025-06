Canlı: Beşiktaş'ta Dikilitaş projesi için karar çıktı! | Olağanüstü genel kurul koplantısı

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılıyor.



ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran'da düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başladı.



Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanıyor.



DİKİLİTAŞ KARARI



Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulunda Dikilitaş Projesi için evet oyu çıktı.



DİKİLİTAŞ İÇİN AÇIKLAMA



Beşiktaş'tan açıklama: "Aşağıdaki madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığından; sair komşu taşınmazların mülkiyetinin de Belediye, Milli Emlak ve üçüncü şahıslardan alınması; birlikte bu taşınmazlar üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması, gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, bu kapsamda bir inşaat şirketi kurulması, bununla ilgili proje finansmanı sözleşmeleri imzalanması, ilgili taşınmaza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut A.Ş ve finansman desteği için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile mevcut Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların Kulüp adına tapuda tescili, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı ve işlemlerin tapuda tescili; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi."

GENEL KURULDA YAŞANAN GELİŞMELER



Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulda Hasan Uğur Poyraz divan başkanlığı yapacak.



Hasan Uğur Poyraz: "Sizden bir isteğim var. Beşiktaş'a yakışan bir genel kurulu icra etmek için tüm fikirlerinizi özgürlükle kullanmanız için burada bulunuyoruz. Sizlerin de buna hassasiyetle uyacağınıza eminim. Bu toplantıda alınacak her kararın camiamız için hayırlı olmasını istiyorum. Amacımız, hepimizin amacı Beşiktaş'ı adına yakışan bir şekilde daha iyi imkanlara kavuşturmak olmalı."



Hasan Uğur Poyraz: "Beşiktaş'a hizmet etmek, hangi aşamada olursa olsun, hepimiz için büyük bir şereftir. Evlatlarımıza bırakacağımız büyük bir payedir."



SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI



Serdal Adalı: "Beşiktaşımızın geleceği için büyük önem taşıyan bu kongremize hepiniz hoş geldiniz."



"EN KÖKLÜ SPOR KULÜBÜYÜZ"



Serdal Adalı: "Beşiktaşımız tarihi boyunca birçok zorluktan geçmiş ve bu zorluklardan sonra bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmiş, ülkemizin en büyük ve en köklü spor kulübüdür."



"AYAĞA KALKMAMIZ GEREKEN GÜNLER"



Serdal Adalı: "Beşiktaşımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. Yine bir öyle dönemdeyiz. Ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu nedenle sizi bu kongreye davet ettik."



"BU PROJE BEŞİKTAŞ'IN PROJESİ"



Serdal Adalı: "İlk günden beri ısrarla söylediğim bir prensibim var. Beşiktaş için attığımız her adımda ve alacağımız her adımda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur. Beşiktaş'ın yaşadığı ve belki de unutmak istediği camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın, itibarımızın yara aldığı günler yaşadık. Bu nedenle endişeleri anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları birlikte vermek istiyoruz. Yapacaklarımızın altına genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de yönetim kurulunun, bu projeler hepimizin projeleridir. Bu projeler, Beşiktaş'ın projeleridir. Beşiktaş'a fayda sağlayacak projelerdir."



Serdal Adalı: "Doğru adımları hep birlikte atabilmek için sizi kongremize davet ettik. Bazı maddelerimizi düzenledik, somutlaştırdık ve bunu bugün kongremize sunduk. Denetleme kurulumuzun da projelerimizin hayata geçmesine yönelik alakalı karar alınırsa bize yol göstermesini önemli buluyorum."



"BEŞİKTAŞ İÇİN EN ÖNEMLİ FIRSAT"



Serdal Adalı: "Bugün onaya sunulacak konularla ilgili, divan kurulunda ve daha önceki basın toplantısında detaylı bilgi verdim. Tüm soruları açıkça yanıtlamaya çalıştım. İlgili yönetim kurulu üyelerimiz ayrı ayrı açıklama yaptılar. Sizlere en doğru bilgileri vermeye çalıştık. Kulübümüzün kapısı her an açıktı. Kulübümüzün iletişim kanallarından bilgilendirme yapıldı. İlgili konular sırası geldikçe tek tek anlatılacak. Merak ettiğiniz konular sizlerle bir kez daha paylaşılacak. Bugünkü genel kurulun ana amacı, gayri menkul projesidir. Bu projeler, Beşiktaş'ı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilebilmesi zor olan borç yükünün kesin çözümüdür."



"BU PROJE, GELECEĞİMİZE IŞIK TUTACAK"



Serdal Adalı: "Her sene transfer bütçesinden 50 milyon euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin euro faizin ödenmesi demektir. Rakiplerimizle olan farkın kapanmasının anahtarıdır. Bu proje, Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır. Dikilitaş Projesi, tarihi bir fırsat olarak önümüzde duruyor."



Serdal Adalı: "Bugün sizlerden istediğimiz yetkilerle, yıllardır çözüme ulaşamamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz."



Serdal Adalı: "Akaretler'deki BJK Plazası, Fulya'daki ofis katlarımız ve yine Fulya'daki akaryakıt istasyonumuz bizim çok önemli değerlerimiz. Ama biz konuları yıllardır hep olumsuz anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek, en yüksek geliri elde etmek ve bu konularda arkaya bakmamak."



"FUTBOL GELİRİ YETMİYOR"



Serdal Adalı: "Futbol ekonomisinin ülkemizdeki durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Artık hatasız yönetim ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek borç ve faiz yükünden bu şekilde gelemeyiz."



"ALTERNATİF OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"



Serdal Adalı: "Sadece 7 yıl önce 500 milyon dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon dolara gerilemiş. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bu nedenle başta gayri menkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kaynağı oluşturmak zorundayız. Bugün, bu nedenle buradayız. Bugün oylayacağımız projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için uğraşıyoruz."



"BORÇSUZ BİR BEŞİKTAŞ!"



Serdal Adalı: "Borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz."



"HEP BİRLİKTE KURTARALIM"



Serdal Adalı: "Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Beşiktaşımızı hep birlikte bu dertlerden kurtaralım. Bu borç sarmalına hep birlikte dur diyelim. İlerleyen Beşiktaş nesillerine, yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun paydaşı, ortağı ve mimarı olun. Yıllar sonra bu salonda oturanlar için, "Bu işi başardılar." desinler."



"KARAR NE OLURSA OLSUN ÇALIŞACAĞIZ"



Serdal Adalı: "Ben Beşiktaş için elimden geleni her zaman yaptım. Camiamın bana verdiği tüm görevleri terimin son damlasına kadar yapmaya gayret ettim. Başıma talihsizlikler de geldi. Oldu, bitti. Beşiktaş için yaşadım dedim geçti ve bitti. Uzun yıllar başkanlık için sizlerden görev istedim. Sonunda tarihi bir oyla gerçekleşti. Koltuk hayalleri ile değil, bu bahsettiğim hayallerle yaşadım. İşte şimdi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, camiamız tarafından bize verilen sorumluluk için karşınızda duruyoruz. Sizlerden bu fırsatı değerlendirmemiz için gerekenleri yapmanızı rica ediyoruz. Genel kurulun kararı ne olursa olsun biz Beşiktaş için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugün sizlerin vereceği her karar, başımızın üstündedir. Camia olmak bu tarz tarihe geçen kararları hep birlikte almak demektir. Yetkiyi vermeniz halinde daha güçlü ve daha hızlı bir şekilde ayağa kalkacağız. Farklı görüşleriniz olursa, buna göre başka bir yol haritası belirleyeceğiz. Ama hiçbir zaman durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan çıkacak karar bizim değil, Beşiktaş camiasının kararı olacaktır."



"ASOLAN BEŞİKTAŞ"



Serdal Adalı: "Genel kurulun Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına dair olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aslolan Beşiktaş'tır."



"MALIMIZIN BİR YERE GİTTİĞİ YOK"



Serdal Adalı: "Sizleri yeniden bilgilendirmek istiyorum. Bu madde vesilesiyle, sizlerden talebimiz, 5 dönüm tahsisli bölümlerin satın alınarak, 15 dönüm büyüklüğündeki malum arazimize eklenmesi ve Dikilitaş projesini hayata geçirebilmemiz için ihtiyacımız olan yetkilerin bize verilmesi hadisesidir."



Serdal Adalı: "Dikilitaş'ta yaklaşık 40 yıldır duran ve ticari olarak bir değeri olmayan, atıl olarak duran bir arazimiz var. 15 bin metrekare büyüklüğünde. Bu arazimizin mevcut durumuyla Beşiktaş'a en ufak faydası yok. Yeni bir imar düzenlemesi olmadığı takdirde, hiçbir zaman da değer kazanmayacak ve olduğu gibi kalacak. Geçmiş yönetimler denedi, zaman zaman bu imar durumuyla ilgili gittiler ama maalesef başarılı olunamadı. Beşiktaş'ın elindeki bu değerden faydalanılamamıştır. İşte bizim yönetimimiz, daha önceden yapılmak istenen ancak yapılamayan bu durumu kulübümüz lehine çevirmiş ve sizlerin karşısına bugünkü haliyle getirmiştir."



Serdal Adalı: "Üzerine basarak söylüyorum, malımızın bir yere gittiği yok."



Serdal Adalı: "Aksine 40 yıldır gelir elde edemediğimiz bir durumdan, faize tabii borcu kapatacak şekilde bir geliri elde edecek bir duruma geliyor."



"TOPLAM 20 BİN METREKARE"



Serdal Adalı: "Bu arazimize komşu olan ve bize tahsis edilmesine rağmen mülkiyeti bizde bulunmayan toplam 5 dönüme yakın iki araziyi de Beşiktaş'a kazandırıyoruz. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan bu arazilerin tapularının kulübümüze kazandırılması konusunda mutabakata varmış durumdayız. Bu parsellerin de dahil edilmesiyle toplam alan 20 bin metrekareye ulaşacak."



"3 AYRI TESİS İNŞA EDECEĞİZ"



Serdal Adalı: "Bu iki arazinin de herhangi bir ipotek ve rehin verme olmadan nakit olarak kulübümüze kazandırılacağını belirtmek istiyorum. Dikilitaş'ta faaliyet gösteren branşların durumunun ne olacağını bilmek istiyorsunuz. Dikilitaş projesini hayata geçirirken, Süleyman Seba Spor Salonu'nda faaliyetlerini sürdüren branşlarımız için Akatlar'da 3 ayrı tesis inşa edeceğiz."



Serdal Adalı: "Hentbol ve tekerlekli basketbol takımımız ile alt yaş basketbol takımlarımız bu tesislerde antrenman ve maçlarını yapacak. Ayrıca bu üç tesisten biri futbol antrenman sahası olacak. Burada şu an Fulya Hakkı Yeten tesislerini kullanan öz kaynak takımlarımız ve kadın futbol takımlarımız yer alacak."



"DEVLET İLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"



Serdal Adalı: "Bahsettiğim şekilde 20 dönüme ulaşacak arazimizin imarını alıp, Beşiktaşımız için finansal bağımsızlık projesi haline gelecek şekilde yeniden düzenleniyoruz. İmar değiştirme yetkisi sadece Emlak Konut'ta buluyor. Emlak Konut da projenin en önemli paydaşı olup, imar konusunu çözümleyip inşaat ve satış süreçlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Projenin finansmanını da Emlak Konut yapacak. Aynı zamanda projeye devlet güvencesi ve garantisi verecek. Yani Beşiktaş bu projeyi devletimiz ile birlikte yapacak. Bu nedenle gerek ihale gerek inşaat aşamalarında resmi, güvenilir ve şeffaf bir süreç yürütülecek. Bundan şüpheniz olmasın."



Serdal Adalı: "Biz Ziraat Bankası'nı da kulübümüze büyük fayda getirecek nedenlerden dolayı bu projeye dahil etmeye çalışıyoruz. Kendilerinin bu projeye ortak olacağı, pay oranında bir tutar bankaya olan borcumuzdan düşülecek. Yani bu proje, hem kasamıza gelir olarak dönecek hem de borçlarımızı azaltacak. İki devlet kurumunun projede olması, satış aşamasında da bize büyük katkı sağlayacak."



"200 MİLYON EURO NET GELİR"



Serdal Adalı: "Dikilitaş projesinden yaklaşık 400 milyon euro ciro bekleniyor. Proje yönetim maliyeti ödendikten sonra kulübümüze kalan net gelir 150-200 milyon euro kalacak. Arada 50 milyon euro var deniliyor. Ben mümkün olduğu tedbirli olmak adına bu şekilde konuşuyorum ve bu şekilde rakamları veriyorum ama hedefimizin daha yüksek olduğunu bilmenizi isterim. Bu gelir, projenin tamamının satılması halinde elde edilecek gelirdir."



Serdal Adalı: "Biz kulübümüzün faiz giderli borçlarına karşılık olan kısmı satıp kalan kısmı kasamıza koyacağız. Hepsini satmıyoruz. Bugün sizden yetkiyi aldığımız takdirde, projeyi 3 sene içinde tamamlamayı planlıyoruz."



"RAKİPLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"



Serdal Adalı: "Bugün alacağımız kararlarla rakiplerin önüne geçeceğiz. Projelerimizle bu ekonomik farkı kapatırsak, onların yaptıklarından çok daha iyisini yaparız. Daha iyi takımlar kurarız."



"FULYA PROJESİ İLE KARIŞTIRMAYIN"



Serdal Adalı: "Kullanılmayan bu araziyi, Beşiktaş tarihinin en yüksek gelirini getirecek bir anlaşmayla Beşiktaş ekonomisine dahil etmek için buradayız. Değerli kongre üyeleri, bu proje öncekiler gibi şahıslarla değil bizzat devletimizle yapılıyor. Her açıdan buna dikkat etmek gerekiyor. Hiç kimse buradaki durumu, geçmişte yapılan Fulya Projesi ile karıştırmasın. Burada farklı bir sistem uygulanıyor."



Serdal Adalı: "Genel kurul bize yetkiyi verirse, projeleri başlatır hep birlikte geleceğin bağımsız, güçlü Beşiktaş'ını inşa ederiz. Bu projeleri yapmayın derlerse, anlattığım bu faiz yüküne, mali tablolara katlanarak yolumuza devam ederiz."



5. MADDE KABUL EDİLDİ



Beşiktaş'ta Dikilitaş'ın ardından 5. madde de kabul edildi.



Beşiktaş'ın açıklaması:



"Aşağıdaki madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Kulübün mevcut taşınmazlarından ari (hariç) olmak üzere; gayrimenkul projeleri geliştirmek, inşaat yapmak, kiralamak, satışını gerçekleştirmek, tahsis etmek ve sair şekilde gelir elde etmek üzere yeni taşınmaz satın alması, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması; taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşımaz üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler), arsa payı karşılığı inşaat, gelir paylaşımı, hasılat paylaşımı dahil olmak üzere her türlü yöntem ile inşaat veya araziden kaynaklanacak ilgili tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması, bu amaçlar paralelinde her türlü sermaye piyasası araç ve enstrümanlarının kullanılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi."



AKARETLER'DEKİ BJK PLAZA



Serdal Adalı: "Biz tüm diğer maddelerde yer alan varlıklarımız gibi, burası için de yönetime geldiğimden bu yana çalışmalara başladık. Bu çalışmalar ve ön görüşmeler sonucunda, 10 yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi konusunda bizleri yetkilendirmeniz için konuyu olağanüstü genel kurula dahil ettik. Bu binamız, yaklaşık 2.5 yıldır bomboş duruyor. Burası yıllarca kulüp binamız olarak da kullanılmış, sonra bir denetim şirketine kiraya verilmiş. Maalesef deprem yönetmelikleri nedeniyle de boşaltılmak zorunda kalmış. Geçen bu kadar sürede bu değerimiz kendi haline bırakılmış, hiç kimse umursamamış. Böyle bir konumda, böyle bir binanın bomboş durması gerçekten önemli bir kayıp. Buradan 2.5 senedir tek bir kuruş kazanamamışız. Yönetime geldiğimizde bu binanın deprem güçlendirmesi için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz divan kurulunda da söylediğim gibi, sayın Rahmi Koç ile güçlendirme masraflarını konuştuk ve her zamanki gibi Beşiktaşımız için gereken fedakarlığı yapacağını söyledi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu güçlendirme çalışmaları tamamlanacağı için, bizim bunu en iyi şartlarda kulübün ekonomisine dahil etmemiz gerekiyor. Olabilecek en yüksek getiriyi elde etmek istiyoruz. En yüksek gelirin sağlanması için de daha uzun süreli anlaşmalar gerekiyor. Bu nedenle 10 yıl değil, 20-25 yıl kira anlaşması yapmak istiyorlar. Tüm binanın tek anlaşma ile kiralanması halinde, koşullar bizim çok daha pozitif olabiliyor. Parça parça yapılan anlaşmalar pek efektif olmuyor. Burayı uzun süre kiralarsak, en iyi koşullara ulaşıyoruz. Biz ruhsat ve ihale işlerini tamamlarken, binanın değeri için bir çalışma yaptırdık. Normal şartlarda yıllık en fazla 2-2.5 milyon euro değeri varsa, bu şekilde değerlendirdiğimizde 3.5 milyon euro'ya yakın gelir elde etme fırsatımız oluyor. Bu şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sizlerden Akaretler için 10 yıl ve üzeri kiralama için yetki istiyoruz. Sizler bize bugün bu yetkiyi verirseniz, daha fazla gelir elde etme şansına sahip oluruz. Uygun bulmazsanız, süre gelen şartlarla da devam ederiz."