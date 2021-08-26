Canlı: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oluyor! İstanbul'da kura çekimi heyecanı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekiliyor. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU:

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün çekiliyor. 19.00'da başlayan kura çekilişi, UEFA TV Youtube kanalı ve SporArena üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın SPaint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

AVRUPA KUPALARI GRUP KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA

UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul'da çekileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA YER ALACAK?

Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'nın play-off turunda elenmemeleri ve gruplara kalmaları sebebiyle Beşiktaş 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

EN İYİLER BELLİ OLACAK

Haliç Kongre Merkezi’n de saat 19.00’da başlayacak olan kura çekimi aynı zamanda UEFA ödül törenine de sahne olacak. Yılın futbolcuları ve teknik direktörlerinin yanı sıra 2020-21 sezonunun en iyi kaleci, savunma, orta saha ve forvetleri de İstanbul’daki kura çekimi sırasında açıklanacak, böylece ödüller sahiplerine verilecek.

2020/21 UEFA YILIN OYUNCUSU:

· De Bruyne (Man. City) · Kante (Chelsea) · Jorginho (Chelsea)

2020/21 UEFA YILIN OYUNCUSU:

· De Bruyne (Man. City) · Kante (Chelsea) · Jorginho (Chelsea)

· Jennifer Hermoso (Barcelona) · Lieke Martens (Barcelona) · Alexia Putellas (Barcelona)

UEFA YILIN TEKNIK DiREKTÖRÜ:

· Pep Guardiola (Man. City) · Roberto Mancini (italya) · Thomas Tuchel (Chelsea)

YILIN KADIN FUTBOLU TEKNiK DiREKTÖRÜ:

· Lluis Cortes (Barcelona) · Peter Gerhardsson (İsveç) · Emma Hayes (Chelsea)

YILIN KALECiSi:

· Thibaut Courtois (Real Madrid) · Ederson (Man.City) · Edouard Mendy (Chelsea)

YILIN DEFANSI:

· Cesar Azpilicueta (Chelsea) · Ruben Dias (Man. City) · Antonio Rüdiger (Chelsea)

YILIN ORTA SAHASI:

· Kevin De Bruyne (Man. City) · Jorginho (Chelsea) · N’Golo Kante (Chelsea)

YILIN FORVETi:

· Erling Haaland (Dortmund) · Kylian Mbappe (PSG) · Robert Lewandowski (Bayern)

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.



UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul’da yapılması kararını aldı" denildi.