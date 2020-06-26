Canlı | Beşiktaş-Konyaspor

Süper Lig'de 29. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor'da 15. dakikada Hadziahmetovic kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş 40. dakikada Burak Yılmaz ve 45. dakikada Diaby'nin golleriyle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Ruiz, Vida, Gökhan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

Siyah beyazlı takımda düne kadar her şey yolunda giderken sakatlık ve Covid-19 haberleri tüm moralleri alt üst etti. Önce Lens ve Ljajic’in sakatlandığının açıklanmasından sonra, akşam saatlerinde 2 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması, takımdaki olumlu havayı bir anda tersine çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Denizlispor maçının kadrosunda Vida haricinde bir değişiklik yapmayı düşünmezken gelen sakatlık ve Covid-19 haberlerinden sonra maç kadrosunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.



Kaleyi yine Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, defansta Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Rıdvan dörtlüsüne yer verdi. Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, hücum hattında sakatlanan Ljajic’in yerine Diaby’i yazarken, yine sakat olduğu açıklanan ancak dün akşam idmanında yer alan Lens’in ’oynayabilirim’ demesiyle sağ kanadı Hollandalı oyuncuya teslim etti. Sol kanatta ise N’Koudou ve santrforda da Burak Yılmaz, Sergen Yalçın’ın 11ini tamamladı.



DORUKHAN TOKÖZ 9 AY SONRA KADRODA



Beşiktaş için sakatlık ve Covid-19 haberlerinin morali bozduğu ortamda Dorukhan Toköz’ün kadroya girmesi bir nebze moral yükseltti. 6 Ekim 2019’da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan, 9 ay sonra maç kadrosuna girdi. Yaklaşık bir aydır takım idmanlarında yer alan Dorukhan, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından moral bulması için Konyaspor maçının kadrosuna alındı.



ATİBA HUTCHİNSONUN 200ÜNCÜ LİG MAÇI



Beşiktaşa 7 yıl önce transfer olan Atiba Hutchinson Konyaspor karşısında 200üncü lig maçına çıkarak 2nci kez dalya yaptı. 2013-2014 sezonunda PSV Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer edilen Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile lig, Avrupa ve kupada 248 maça çıkarak 17 gol, 23 asistlik performans sergiledi.



Atiba Hutchinson kendisi için hazırlanan plaketi, teknik direktör Sergen Yalçın’dan alacaktı. Ancak TFF yetkililerinin bu durum daha önceden bildirilmediği için izin vermemesi üzerine hazırlanan platformdan plaketi kendisi aldı.



SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU



Beşiktaş’ın Konyaspor maçının kadrosunda sarı kart ceza sınırında olan 6 futbolcu bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N’Koudou, Caner ve Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunurken bu futbolculardan Elneny, Atiba, Lens ve N’Koudou karşılaşmaya 11de başladı. Siyah-beyazlılarda ayrıca maç kadrosuna yer almayan Umut Nayır da 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

Konyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor. Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor, rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı. Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, 26 Haziran Cuma günü yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Konyaspor maçı 26 Haziran cuma akşamı saat 21:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalyaspor kulüpleri, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, "Beşiktaş'ın 2 futbolcusunun Covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculara geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübünün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

Antalyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beşiktaş'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. " ifadesine yer verildi.