Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Aboubakar, Demba Ba, Ghezzal, Rosier, Atiba ve Cenk Tosun...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında siyah beyazlı ekibin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:



"Son 2 maçta yaşadığımız kayıpların ardından Beşiktaş şampiyon olamaz algısı yaratanlar art niyetlidir. Ben bunda art niyet arıyorum. 3 puan farkla liderken 6 puan gerimizdeki takım için şampiyon olabilir denmesini doğru bulmuyorum. Ben ve arkadaşlarımız şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Biz ekip olarak inanıyoruz. 13. sıradayken bu senenin şampiyonu Beşiktaş diyordum, şimdi de diyorum. Kafamızda bir değişiklik yok. Bu sene şampiyon biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluklar hedefleyen Beşiktaş bunu er ya da geç başaracaktır."



"Önümüzde daha 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme potasındaki takımlar da vardı. Bu takımların bize karşı verdiği mücadeleyi rakiplere karşı vereceğinden bir şüphem yok. Dolayısıyla onların da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Benim Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inandığım hesaplamalarda bir kurgudur bu."

"ÇOK KONUŞMAKLA İCRAAT OLMUYOR"

"Beşiktaş şampiyon olamaz diyenleri lütfen kaale almayın. Bunu diyenlerin başka hesapları var. Çok konuşmakla icraat olmuyor. Ben ve yöneticilerim konuşmayarak veya az konuşarak Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu her savunmayı yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bizim az konuşmamız bunları yapmıyor anlamına gelmez. Biz her türlü Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için namuslu, onurlu ve şerefli bir şekilde yapıyoruz."

"TFF ve MHK'nın bir takımları şampiyon yapma hedefine olduğuna inanmıyorum. İyi hakeme iyi, kötü hakeme kötü deriz. Çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Pandeminin olduğu bir sezon, 21 takımla oynuyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. Tüm bunları alt alta baktığımızda muhteşem goller, muhteşem oyunlar izlediğimiz birçok maç var. Düşme hattındaki birçok takımın şampiyonluğa oynayan takımlardan puan aldığını görüyoruz. Geçen sene şampiyon olan takım Başakşehir, düşmeme mücadelesi veriyor. İlginç oyunlar, ilginç maçlar... Düşme hattındaki takımların çok fazla olması şampiyonluğa oynayacak takımları çok fazla zorlayacaktır. Bundan başarılı çıkacak takımlar ligde kalacaktır, başarısız olanlar küme düşecektir."

"ESKİ ALIŞKANLIKLARINIZI BU LİGE BULAŞTIRMAYIN"

"Diğer kulüplerin yöneticilerine seslenmek istiyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayınız. Futbolcu arkadaşlara da kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın diyorum. Medyada bazı yorumcuların kasıtlı olarak 'Beşiktaş başarısız olacak' demelerini bırakmasını öneriyorum. Bunun bizim camiamıza zarar vermek adına yapıldığını düşünüyorum."

"Sezon açıldığında bizim küme düşeceğimizi söyleyenler bile oldu. Ben fikrimi en başından söylemiştim şampiyon olacağız diye. Çünkü ben inanıyordum, arkadaşlarımızın inandığını biliyordum. Hocamızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum, futbolcularıma güveniyordum. Şu andaki algı kesinlikle Beşiktaş'a zarar vermek için yapılan algı operasyonudur. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bizim dışımızda hangi takım olursa olsun 3 puan öndeyken şampiyon ilan edilmişti. Ama bizim için bu söylenmiyor. Olsun 6 hafta bekleriz, şampiyon diye o zaman söyletiriz."

DEMBA BA AÇIKLAMASI



"Demba Ba'yı çok yakından tanıyorum. Kendisinin çok onurlu bir insan olduğunu biliyorum. Dünkü olay beni çok şaşırtmıştır. Umarım Demba Ba ağzındaki fermuarı açar ve söyleyeceklerini söyler. Demba Ba bir şey varsa söyler."

"BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİ TAKTİRDE ABOUBAKAR SENEYE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYECEKTİR"

"Beni rahatsız eden konulardan biri buydu. Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar'ın kontratını ben yaptım ve Beşiktaş camiasının bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Bizim oyuncumuzdur ve önümüzdeki sezon bizle oynamaya devam edecektir. Bu sene Beşiktaş, Aboubakar'dan alacağını almıştır. Bu sene katkısı çok. Aboubakar seneye Beşiktaş istediği taktirde Beşiktaş'ta oynamaya devam edecektir. Aboubakar'ın oynamak istemediğini söylediği tamamen bir yalandır. Aboubakar'sız da şampiyon oluruz. Biz de çok emeği var. Önümüzdeki sene de takımda olacaktır. Oyuncuları yıpratmak amaçlı söylemleri bırakmalarını istiyorum. Tepkimiz çok sert olabilir. Herkes haddini bilsin. Beşiktaş şampiyonluğa giderken bu oyunlardan uzak olsunlar."

"AKILLANIP GERİ ADIM ATMIŞLAR"

"Bankalar Birliği'nde yapılan sözleşmede çok emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı. Artık eskisi gibi para harcamak olmayacak. Kulüplerimizi artık düzgün yöneteceğiz. Avrupa Süper Ligi için ilk tepkiyi biz verdik. UEFA başarılı bir kurumdur. Futbolun içinde rakipler yoksa, 10-15 takım pastayı bölüşecekse bunu doğru bulmuyoruz. Kendileri de akıllanıp geri adım atmışlardır. Bir daha da olacağını düşünmüyorum."

"STATLARA DÜZENLİ BAKIM YAPANLARA ÖDÜL VERİLSİN"

"Rakiplerimizden 4 büyüklerden sadece Beşiktaş, kupa için oynayacak. Bu da başarımızın bir örneğidir. Başarıya ulaşmak için ruh gerekiyor. Sadece para ile olmuyor. Konu sadece futbolcuya para vermek değil, ona ruh vermek, onları kazandırmak. Genç çocuklarımıza yer vermemiz gerek diye defalarca söyledim. Çok dikkatli şekilde kulüp başkanlarının futbolcu yetiştirmeye yardımcı olması gerek. Futbolculara milyon eurolar verip statlarımıza bakmamak da olmaz. Erzurum'da Cenk Tosun'un sakatlanmasıyla hem Beşiktaş hem Milli Takım zarar gördü. Her sene statlara düzenli bakım yapanlara ödül verilsin. TFF tarafından masrafları karşılansın. Şu anda içinde bulunduğumuz durum kolay değil."

"ROSIER VE GHEZZAL İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Rosier ve Ghezzal ile görüşmelerimiz devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok. Futbolcuların hepsi burada oynamak istiyor. Aboubakar dahil herkes istiyor. Yayıncı kuruluş filme takılmış herhalde. Tekrar tekrar aynı şeyler söyleniyor. Umarım arkasında bir art niyet yoktur, yoksa tepkimiz çok sert olur. Taraf olan bazı arkadaşlar bu tip şeyler yapabilirler ama biz buna engel olmaya çalışıyoruz."

"O günkü şartlara göre gereğini yaparız. Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri ne gerekiyorsa mücadele ediyoruz. Bazı stratejiler gereği burada konuşmayı doğru bulmuyoruz. Beşiktaş'ın menfaati neyse ona çalışırız."

"AYRICALIK İSTEMİYORUZ"

"Artık fikstürün sonuna doğru her takım aynı sıkıntıyı yaşıyor. Hatay maçı için kendimize bir ayrıcalık istemeyiz, biz Beşiktaş'ız. İki maçın gününü değiştirmek için TFF'ye başvurduk, sağ olsunlar olumlu karşıladılar. Ama bir daha olacağını sanmıyorum."

"Hakemlerin hata yaptığını söylüyoruz, yapmayanları da söylüyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Kurumları ayrı yere koyuyorum, hakemleri ayrı yere. Hakem hatalarını hoş görmemiz ve kabullenmemiz söz konusu değildir. Hakem hatalarından en çok madur olan takım Beşiktaş'tır. Huzur ortamı için bu sorunların ortadan kalkması için mücadelemizi vereceğiz."

"ŞAMPİYON BİZİZ"

"Net bir şekilde söylüyorum, şampiyon biziz. Futbolcuların da bunu demesi beni mutlu edecektir. Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum."

"Pandeminin bizi çok olumsuz etkilediğini söylememiz lazım. Alt yapılarımızda sadece 19 yaş altı takımı maç yapabiliyor, diğer takımlar maalesef yapamıyor. Pandeminin yarattığı bu zararı ilerleyen dönemlerde Türk futbolunda göreceğiz. Larin konusuna gelecek olursak benim çok sevdiğim bir oyuncu. Çok saygılı bir çocuktur. Bu seneden önce neredeyse üstüne para verip kiralamışız. Bu çocuğumuz buraya geldiğinde onu kucakladık, imkan verdik. Bunu yapan hocamıza da teşekkür ediyorum. Larin ile teklif gelir, geliyor, gelecektir. Başkalarına da gelecektir. Sezon bitene kadar her futbolcum için gelen bir talebe cevap vermem."

"CENK TOSUN'A KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK"

"Cenk Tosun sanırım önümüzdeki sezonun devre arasına kadar kendisini anca toplayacaktır. Everton kulübünün ne düşündüğünü bilmiyorum ama Cenk ne zaman bize gelmek istese kapımız ona her zaman açık olacaktır."

ATIBA'YA ÖVGÜLER

"Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Belki başkan da olur. Başkanlık için sadece onu rakip görüyorum. Erken şampiyonluk gelebilirdi, yine gelebilir. Rakiplerin oynayacağı maçlar var. Erken bir şampiyonluk da ilan edebiliriz."

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