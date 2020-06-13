Canlı | Beşiktaş-Antalyaspor
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 27. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven
Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1
34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?
Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam 21:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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