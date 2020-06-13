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Spor Arena
Haber Giriş: 13.06.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Canlı | Beşiktaş-Antalyaspor

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Canlı | Beşiktaş-Antalyaspor
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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 27. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

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  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
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Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor

Canlı | Beşiktaş-Antalyaspor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1

34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam 21:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

 

Canlı | Beşiktaş-Antalyaspor

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