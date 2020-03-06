CANLI | Beşiktaş - Ankaragücü

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Boyd, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boateng, Lens, N'Koudou, Burak

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Atiba Hutchinson

N'Koudou

Tyler Boyd

Umut Nayir

SERGEN YALÇIN'IN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

"İç sahada daha ofansif, daha önde oynamak istiyoruz, oyuncularımızın kapasitesi de bunu oynamaya müsait. Gökhan'ı kadroya aldık. Başakşehir maçına da Lens ile başlamıştık. Zor bir müsabaka. İki takımın da farklı hedefleri var. Biz de kazanıp, kendi sahamızda fire vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz."





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