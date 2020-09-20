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Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Canlı | BB Erzurumspor - Sivasspor

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Canlı | BB Erzurumspor - Sivasspor
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Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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  • BB Erzurumspor - Sivasspor maçından kareler
  • BB Erzurumspor - Sivasspor maçından kareler
  • BB Erzurumspor - Sivasspor maçından kareler
  • BB Erzurumspor - Sivasspor maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor.

BB ERZURUMSPOR 0-0 SİVASSPOR (2. YARI)

İlk yarı sonucu: 0-0

Maçın 55. dakikasında BB Erzurumspor'da Novikovas'ın attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Kaan, Petrus, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad

SİVASSPOR: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Gradel, Yasin, Ninga, Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Kaan Kanak'ın sert şutunda top konuk ekip oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.
24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kalan Yatabare, kısa süre geçirdiği sakatlığın ardından maça devam etti.
32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.
39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.

Erzurumspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

BB Erzurumspor ile Sivasspor maçı saat 13:30'da başladı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Serkan Tokat yönetiyor. Maç beIN sPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

Canlı | BB Erzurumspor - Sivasspor

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