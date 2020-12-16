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Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Canlı | BB Erzurumspor Esenler Erokspor maçı

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Canlı | BB Erzurumspor Esenler Erokspor maçı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde BB Erzurumspor Esenler Erok'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, BB Erzurumspor Esenler Erokspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor.

BB Erzurumspor 3-1 Esenler Erokspor

İlk yarı oynanıyor...

GOL: 7', 20' Emrah Başsan, 29' Hamroun / 24' Muammer

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Leo, Gökhan, Teikeu, Sissoko, Hamroun, Emrah, Donald, Osman, Cenk Ahmet, Sadiku
Yedekler: Batuhan, Hasan, Mücahit, Fırat, Özgür, Muhammed Emin, Ömer Şilşmanoğlu, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu

Esenler Erokspor: Yaren, Berk, Recep, Mert, Enes, Emre, Hüseyin, Hakkı, Muammer, Aziz, Korhan
Yedekler: Ercüment, Cenk Doğan, Muharrem, Murat, Samet, Aziz Kızılgün, İdris

ERZURUMSPOR ESENLER EROK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Erzurumspor, Esenler Erok'u konuk ediyor. Saat 13.00'da başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.

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