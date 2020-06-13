Canlı | Bayern Münih Mönchengladbach

Bundesliga'nın 31. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor.

Ev sahibi ekip bu maç öncesinde en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren konuk ekip ise 56 puana sahip.

Gladbach'ı konuk ettiği son sekiz maçın üçünü kaybeden Bayern Münih, daha önceki 43 karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Bundesliga tarihinde Bayern Münih'e en fazla gol atan takım Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga tarihinde 30. haftalar itibarıyla en fazla gol atan takım, bu sezon 90 gole ulaşan Bayern Münih. Bundesliga'nın son üç sezonunda Bayern Münih'i Borussia Mönchengladbach'tan daha fazla mağlup eden bir takım yer almıyor. Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kazanan Bayern, daha uzun bir seriyi en son 2017/18'de Jupp Heynckes yönetiminde yakalamıştı.

Son dört Bundesliga maçının ikisini kaybeden Gladbach, daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı. Bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'i mağlup edebilen son takım, 14. haftada oynanan maçta 2-1 galip gelen Gladbach. Bu sezon Bundesliga'da yaptığı 20 asistle lig rekorunu egale eden Bayern Münih oyuncsu Thomas Müller, kariyerinde ilk kez sarı kart cezası aldı. Bundesliga'da 263 maça çıkan Bayern Münih oyuncusu David Alaba, 1 karşılaşmada daha görev alması halinde ligde en fazla forma giyen Avusturyalı olan Andreas Herzog'u yakalayacak. Bu sezon Gladbach adına en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu olan Alassane Plea, bu karşılaşmada sarı kart cezası sebebiyle görev alamayacak.

Bayern Münih Mönchengladbach maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Mönchengladbach maçı bu akşam saat 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.