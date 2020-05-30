Canlı | Bayern Münih-Fortuna Düsseldorf
Bundesliga'da 29. hafta maçında Bayern Münih ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Bayern Münih XI: Neuer; Pavard, Lucas Hernandez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.
Düsseldorf XI: Kastenmeier; Zimmermann, Hoffmann, Zanka, Giesselmann; Thommy, Morales, Bodzek, Stöger; Skrzybski, Kenan Karaman
Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri
Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com üyeleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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