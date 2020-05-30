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Spor Arena
Haber Giriş: 30.05.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Canlı | Bayern Münih-Fortuna Düsseldorf

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Canlı | Bayern Münih-Fortuna Düsseldorf
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Bundesliga'da 29. hafta maçında Bayern Münih ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Bayern Münih XI: Neuer; Pavard, Lucas Hernandez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.

Düsseldorf XI: Kastenmeier; Zimmermann, Hoffmann, Zanka, Giesselmann; Thommy, Morales, Bodzek, Stöger; Skrzybski, Kenan Karaman

Canlı | Bayern Münih-Fortuna Düsseldorf

Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Bayern Münih Fortuna Düsseldorf maçı 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com üyeleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Bayern Münih-Fortuna Düsseldorf

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