Canlı | Bayern Münih-Eintracht Frankfurt
Almanya DFB Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, Müller, Perisic; Lewandowski.
Eintracht Frankfurt: Trapp; Hinteregger, N'Dicka, Abraham; Toure, Ilsanker, Kohr, Chandler; Gacinovic, Rode, Silva.
Almanya DFB Kupası yarı final mücadelesinde Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor.
Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?
Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 21:45'te başladı. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.
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