Canlı | Bayern Münih-Anadolu Efes

Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bu akşam karşı karşıya geliyor.

AVRUPA'DA 683. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 682 müsabakada 385 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 434 maçın 228'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.

"ÜST DÜZEYDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih'in sahasında sert basketbol oynadığını dile getirerek, "Avrupa Ligi'nde play off'a yükselmeyi garantilemiş olsak da liderliğimizi normal sezonun sonuna taşımamız için kazanmak istediğimiz bir maç. Bu karşılaşmada sakat oyuncularımız ve milli takımda bulunan Doğuş Balbay ve Tolga Geçim'i kullanamayacak olmamız bizi alışılmışın dışında bir oyun planına itebilir. Oyun disiplinini mutlaka koruyup, savunma direncimizi yüksek tutmalıyız. Tüm eksiklerimize rağmen yine kazanmak için kadrodaki oyuncularımın üst düzeyde mücadele edeceğine eminim." ifadelerini kullandı.