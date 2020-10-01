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Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Canlı | Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Kura çekimi başladı

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Canlı | Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Kura çekimi başladı
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Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Başakşehir'in rakipleri belli oluyor. Kura çekimini ve bütün detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor. Temsilcimiz Başakşehir'in de grup aşamasındaki rakipleri birazdan belli olacak.

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Didier Drogba 2020 UEFA Başkanlık Ödülünü aldı. Drogba, "Didier Drogba: "Futbol birleştiricidir. Futbol insanları biraraya getirmek için kullanılabilir." şeklinde konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı." ifadelerini kullandı.

2019/2020 SEZONU ÖDÜLLERİ

Yılın kalecisi: Manuel Neuer

Yılın savunmacısı: Joshua Kimmich

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Başakşehir kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

A Grubu: Bayern Münih

B Grubu: Real Madrid

C Grubu: Porto

D Grubu: Liverpool

E Grubu: Sevilla

F Grubu: Zenit

G Grubu: Juventus

H Grubu: PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

Canlı | Başakşehirin Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli oluyor Kura çekimi başladı

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