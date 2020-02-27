Canlı | Başakşehir-Sporting

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba

Sporting: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

7. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasa hareketlenen Aleksic, arka direkte uygun durumda kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

17. dakikada Acuna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

30. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kafayla indirdiği topla altıpas içi sağ çaprazda buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, açıyı kapatan kaleci Maximiano ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Demba Ba'nın kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Maximiano çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştıramayınca altıpas gerisindeki Skrtel yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

40. dakikada soldan kullanılan korner sonrasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Acuna, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, yerden gelen meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağında kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderirken, ön direğe adım atan kaleci Maximiano'yu geçen top arka direkten ağlarla buluştu: 2-0.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 28. maçı

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 10. karşılaşmasını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 9 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı. Buruk yönetimindeki Başakşehir, son 32 turu ilk maçında ise deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetmişti.

Sahasında 14. maç

İstanbul ekibi, Sporting Lizbon mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 14. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 13 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 13 maçta 10 gol atarken, kalesinde de 13 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla aldı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibi, üçüncü galibiyetini ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 10 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı. İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.