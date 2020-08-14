Canlı | Barcelona - Bayern Münih

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Barcelona 1-4 Bayern Münih

GOL: 4' Thomas Müller, 22' Ivan Perisic, 27' Gnabry, 31' Thomas Müller / 7' David Alaba (k.k)

4' Bayern Münih golle başladı! Ceza sahası dışında topla buluşan Thomas Müller, Lewandowski ile verkaç yaptı, topu önünde bulan Alman futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

7' Barcelona hemen eşitliği yakaladı! Jordi Alba'nın sol kanattan çevirdiği topa Alaba ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

11' Barcelona gole çok yaklaştı! Lionel Messi, kaleye uzun mesafeli bir füze gönderiyor! Ancak top sol direkten geri döndü.

16' Bayern Münih, üst üste korner atışları ile Barcelona'yı bunalttı. Goretzka'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

20' Lionel Messi, çalımlarla ceza sahasına girdi, uzak direğe yaptığı plase şut Neuer'de kaldı.

22' Bayern Münih bir kez daha öne geçti! Perisic sol çaprazdan çok sert vurdu ve skoru 2-1 yaptı!

27' Bir müthiş gol daha! Barcelona savunmasına çok iyi sızılan Serge Gnabry çok sert bir vuruşla takımının 3. golünü attı. Şimdi skor 3-1

31' Bayern Münih durmuyor! Bir gol daha... Thomas Müller, kendisinin 2, takımının 4. golünü attı.

Barcelona'nın 11'i: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez

Bayern Münih'in 11'i: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Barcelona, 2007/08'den bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek final oynadı. Barcelona ile Bayern Münih, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern'den aldı. Barcelona, 2012/13'ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finale kalmak istiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın 2002/03'te kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona'ydı ve o serinin son karşılaşmasında Bayern'i mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 31 maçın sadece ikisini kaybeden Barcelona, bu sezon henüz mağlubiyet almayan üç takımdan biri konumunda.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta 13 gol atan Robert Lewandowski, 47 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en az 500 dakika forma giydiği sezonda en iyi dakika/gol oranına sahip isim Lewandowski.

Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan iki oyuncu Robert Lewandowski ve Lionel Messi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Robert Lewandowski. Polonyalı golcü, Hans-Dieter Flick göreve geldikten sonra çıktığı dört karşılaşmada 29 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı. Luis Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 16 golün tamamı Camp Nou'da gelirken; Uruguaylı oyuncu, şehir dışında kaydettiği son golü Eylül 2015'teki Roma deplasmanında buldu.

Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Barcelona Bayern Münih maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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