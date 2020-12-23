Canlı | Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor.

Alanyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

GOL: 33' Babacar, 60' Adem Büyük

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0



İLK 11'LER

Alanyaspor: Alanya: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Bakasetas, Davidson, Babacar,

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Karim Hafes, Hadebe, Semih, Chebake, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Acquah, Kubilay Kanatsızkuş, Adem, Umut Bulut

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.

17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0



ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Bahçeşehir Okulları Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Her iki takımın da taraftarlarının heyecanla izlediği karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.



Turuncu-yeşilli takım, iç saha mücadelelerinde ikinci haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, dördüncü haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0, altıncı haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sekizinci haftada Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Alanyaspor, 10. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve 12. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



Evinde oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, rakiplerine ise 14 gol atmayı başardı. Akdeniz ekibi, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 24. haftasında, 28 Şubat 2020'de Beşiktaş ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.





Malatyaspor'a karşı Süper Lig'de üstünlüğü var



Alanyaspor, Süper Lig'de 6 kez karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a karşında 3 galibiyet ve 2 beraber aldı, bir yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 2017-2018 sezonunda karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, evinde 1-0 kazanırken deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Aytemiz Alanyaspor rakibine karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 2018-2019 sezonunda evinde oynadığı maçta 1-0 alırken, aynı sezon deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.



Alanyaspor geçen sezon ise deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında evindeki karşılaşmayı da 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, 6 maçta rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.



Süper Lig öncesi maçlarda Malatya üstün



Süper Lig öncesi ise iki takım 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, rakip fileleri 5 kez sarsarken kalesinde de 9 gol gördü.



2. Lig Beyaz Grup'ta 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında 4, 1. Lig'in 2015-2016 sezonunda 2 ve 2012-2013 sezonu Türkiye Kupası'nda da bir kez rakibiyle karşılaştı.



Alanyaspor, 1. Lig'in 2015-2016 sezonunda evindeki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, deplasmandaki maçı ise 2-1 kaybetti.

2. Lig Beyaz Grup'un 2012-2013 sezonunda deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi, evinde 2-1 mağlup olurken aynı sezon Türkiye Kupası ikinci turunda rakibine evinde 3-0 mağlup oldu.



Turuncu yeşilli takım, 2. Lig Beyaz Grup'ta 2010-2011 sezonunda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, evinde 1-1 berabere kaldı.

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