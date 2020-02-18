CANLI | Atletico Madrid Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya geliyor. İngiliz devi Liverpool'un İspanya'da konuk olacağı bu kritik müsabakayı Canlı Anlatım servisimizden takip edebilirsiniz...

Liverpool'un 11'i: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Atletico Madrid'in 11'i: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Lemar, Koke, Thomas, Saúl, Correa, Morata

Atletico Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçı büyük rekabete sahne olacak. Çeyrek final biletini almak adına oldukça önemli olan müsabakadan her iki takım da ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte, Atletico Madrid Liverpool maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool bu akşam karşı karşıya gelecek. Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.

beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakada Szymon Marciniak düdük çalıyor.