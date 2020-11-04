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Haber Giriş: 04.11.2020 - 00:14 | Son Güncelleme:

Canlı | Atalanta - Liverpool

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Canlı | Atalanta - Liverpool
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Liverpool, deplasmanda Atalanta ile karşılaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor:

Atalanta: 0

Liverpool: 5

Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gómez; Muriel, Zapata.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane.

Canlı | Atalanta - Liverpool

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