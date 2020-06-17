Canlı | Aston Villa-Sheffield United
Premier Lig 100 gün sonra geri döndü. Aston Villa ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs arası sona erdi. Lig, Aston Villa ile Sheffield United maçıyla başlıyor.
İLK 11'LER
Aston Villa : Nyland, Konsa, Hause, Mings, Targett, Hourihane, Douglas Luiz, McGinn, El Ghazi, Davis, Grealish
Sheffield Utd : Henderson, Basham, Egan, Stevens, Baldock, Berge, Lundstram, Norwood, Robinson, McBurnie, Sharp
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