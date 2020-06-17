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Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Canlı | Aston Villa-Sheffield United

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Canlı | Aston Villa-Sheffield United
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Premier Lig 100 gün sonra geri döndü. Aston Villa ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs arası sona erdi. Lig, Aston Villa ile Sheffield United maçıyla başlıyor. 

Canlı | Aston Villa-Sheffield United

İLK 11'LER

Aston Villa : Nyland, Konsa, Hause, Mings, Targett, Hourihane, Douglas Luiz, McGinn, El Ghazi, Davis, Grealish

Sheffield Utd : Henderson, Basham, Egan, Stevens, Baldock, Berge, Lundstram, Norwood, Robinson, McBurnie, Sharp

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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