Canlı | Antalyaspor Sivasspor

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Charles, Ersan, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo

Sivasspor: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ara transferin hızlı takımlarından Antalyaspor ligin ikinci devresine 4 puanla girerek iyi bir başlangıç yaptı ve ligde kalma yolunda umutlandı. Hafta sonu oynayacakları kritik Kayserispor karşılaşmasına rağmen Sivasspor maçına da büyük önem veren Kırmızı Beyazlılar’da yeni transferler Podolski ve Jahovic ile sakatlığı bulunan Sangare forma giyemeyecek.

Muhteşem geçen bir ilk yarının ardından ikinci yarıya da deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek başlayan Sivasspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kayıplarıyla sarsıldı. Ligde liderliğini sürdüren konuk ekip hafta sonunda Başakşehir ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Antalyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Kone ve Marcelo son antrenmana katılmadı. Yine çalışmaya katılamayan Emre Kılınç’ın durumu da şüpheli. Kırmızı Beyazlılar’da Brezilyalı Fernando ise tamamen iyileşerek takıma döndü.

Sivasspor, Beşiktaş deplasmanında aldığı kritik galibiyeti doyasıya kutlamıştı...

- Antalyaspor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı. Bu 4 karşılaşmanın tümünde ilk yarılar 1.5 gol üzeri şeklinde bitti.

- Sivasspor’un son 7 maçının 5’i 2.5 gol üzeri bitti.

- Sivasspor son 5 maçın 4’ünde gol yedi ama 7 maçtır da gol atıyor.





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