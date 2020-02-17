Canlı | Antalyaspor-Kasımpaşa

İLK 11'LER

Antalyaspor XI: Boffin, Kudryashov, Celustka, Bünyamin, Ndinga, Chico, Ufuk, Fredy, Sinan, Amilton, Jahovic

Kasımpaşa XI: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan sağ bek Nazım Sangare, forvet Adis Jahovic ve orta alandan Yekta Kurtuluş ile Gustavo Blanco bu mücadelede görev yapamayacak.

Antalyaspor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği 8 maçta da rakibine mağlup olmadı.

Son 11 lig maçında sadece 4 puan toplayabilen Kasımpaşa'da ise kart cezası süren Haris Hajradinovic ile sakatlıkları devam eden Koita, Pavelka ve Quaresma forma giyemeyecek.

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