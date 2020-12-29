Canlı | Antalyaspor Hatayspor maçı

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Antalyaspor: 0

Hatayspor: 5

Goller: 8' Boupendza, 17' Boupendza, 22' Boupendza, 35' Akintola, 45+2' Boupendza

ANTALYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenip, iç sahada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Ligde evindeki en son yenilgisini 9. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı 22 Kasım'da oynanan maçta 2-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra iç sahadaki maçlarında puan kaybı yaşamadı.



Alanyaspor yenilgisinin ardından sahasındaki maçlarda kalesini gole de kapatan Akdeniz temsilcisi, 11. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0, 13. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 15. haftasında bugün konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u da yenip, evinde yakaladığı galibiyet serisine devam etmek istiyor.



SÜĞLÜN: "İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİMİZE DEVAM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, iç saha maçlarında yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.



Atakaş Hatayspor'a karşı zor bir maçın daha kendilerini beklediğini ifade eden Süğlün, şunları kaydetti:



"Kaliteli kadromuzla bu haftayı üç puanla kapatmayı planlıyoruz. Her maçımızda olduğu gibi Hatayspor karşılaşmasına da galibiyet için çıkacağız. Hatayspor da kaliteli bir ekip. Ancak bizim gücümüz de ortada. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat puan kazanıyoruz. Hatayspor'u da yenip, iç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz. Bu hafta ligde yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."



SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU



Antalyaspor, şu an ligde 21 puanı bulunan rakibi Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.



Ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, topladığı puanın 13'ünü iç saha maçlarında kazanmasıyla dikkati çekiyor.

KARŞILAŞMA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE BUGÜNE ERTELENDİ

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi.



Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak halen devam eden sağanak nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi öncesi Antalya Stadı'nın zemininde yoğun su birikintileri oluştu.



Her iki takım oyuncuları, yoğun yağış, zeminin elverişsizliği ve olumsuz hava şartları yüzünden maç öncesi ısınmak için sahaya çıkamadı.



Maçı yönetecek hakem Ramazan Keleş, yardımcılarıyla birlikte mücadelenin başlama saatinden 5 dakika önce sahayı son kez kontrol edip, top sektirmeye çalıştı ve stat zemininin karşılaşmanın yapılmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Karşılaşma bugüne ertelendi.