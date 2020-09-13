Canlı | Antalyaspor Gençlerbirliği

Fraport TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Antalyaspor: 0

Gençlerbirliği: 0

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu

Antalya Stadyumu'nda bu akşam saat 20.00'de başladıFraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını, hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

KONUK EKİBİN EKSİKLERİ

Ankara temsilcisinin Fraport TAV Antalyaspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Rahmetullah Berişbek ile takıma yeni katılan Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta yer almıyor.

Öte yandan, kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelde pozitif sonuca rastlandığı, bu kişilerin izolasyona alındığı bildirilmişti.