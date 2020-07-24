Canlı | Antalyaspor Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de 34. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Antalyaspor: 1

Galatasaray: 0

Goller: 19' Fredy

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Galatasaray'da Emre Akbaba topa doğru koşarken sağ bacağını tutarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

5' Galatasaray'da Ömer Bayram, sakatlanan Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi

9' Ömer ile Seri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle topu kapan Fredy, ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

19' Amilton'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren'in ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Fredy, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi

21' Kullanılan köşe vuruşunun ardından topu tekrar kontrol eden Ömer Bayram'ın ortasında Sofiane Feghouli, çok uygun pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

39' Jahovic'in hatasıyla başlayan Galatasaray atağında Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Adem'in ortası ceza sahası dışında Linnes'e kadar geldi. Linnes'in sert şutu çerçeveyi bulmadı. Yardımcı hakem Adem'in ofsaytta olduğunu işaret etti.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nazım, Doğukan, Fredy, Ufuk, Amilton, Jahovic.

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem

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Galatasaray son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı. Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Galatasaray maçı Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.