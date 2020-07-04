Canlı | Antalyaspor - Başakşehir

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ANTALYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

İkinci yarı oynanıyor: 0-0

MAÇTAN DAKİKALAR

9' Podolski'nin sert şutunda kaleci Mert'ten dönen topu Sinan kaleye yollamak istedi ancak savunma araya girdi.

12 Clichy'nin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Gulbrandsen'in vuruşunda Ersan'a çarpan topu Kudryashov uzaklaştırmayı başardı.

30' Caiçara'nın ceza sahasına gönderdiği pasta Gulbrandsen'in üstünden atladığı top Demba Ba'ya geldi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

38' Başakşehir'de sarı kart gören Epureanu, 31. haftada oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü.

45+4' Jahovic'in ceza alanı ön çizgisinden sert şutunda top yandan dışarı gitti.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba

Antalyaspor, Tamer Tuna göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına karşı oynadığı üç Süper Lig maçından 7 puan çıkardı. Başakşehir puan durumunun zirvesinde girdiği haftalarda oynadığı son beş Süper Lig maçından galibiyet çıkaramadı. Haftaya lider giren takımlara karşı çıktığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor, son karşılaşmada Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup olmuştu.

Süper Lig'e geldiği 2016/17 sezonundan bu yana kullandığı 16 penaltıyı da gol yapan Adis Jahovic, bu süreçte beyaz noktadan en fazla gol kaydeden iki oyuncudan biri. Başakşehir'e karşı forma giydiği son iki lig maçında birer gol atan Adis Jahovic'in Süper Lig kariyerinde üst üste üç karşılaşmada filelerini havalandırdığı bir takım yok. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Danijel Aleksic, daha önceki 14 karşılaşmada sadece iki gol katkısı yapabilmişti. Sırp oyuncu, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Antalyaspor filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Başakşehir'in geçen hafta Galatasaray karşısında attığı tek golün asistini yapan İrfan Can Kahveci, Süper Lig kariyerinde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etmek için sahaya çıkıyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Tamer Tuna'yı Süper Lig'in son iki sezonunda iki farklı takımın başında mağlup etmeyi başardı.

Ligde son 10 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Medipol Başakşehir, 60 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 5 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda giriyor.

Üç eksik

Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde kart cezası sona eren Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ise takımındaki yerini aldı.

Epureanu ve Crivelli sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Başakşehir maçı Antalya Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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