Canlı | Antalyaspor - Alanyaspor

ANTALYASPOR 1-0 ALANYASPOR

GOL: 22' Jahovic

İlk yarı oynanıyor...

Müsabaka saat 21.00’de başladı. BeIN Sports 2’den naklen yayınlanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Amilton, Doğukan, Ufuk, Nazım, Yekta, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7' Amilton sol kanatta topla buluştu ve Juanfran'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topu Caulker son anda kornere yolladı.

11' Doğukan Sinik uzak mesafeden beklenmedik bir vuruş yaptı fakat top üstten dışarı gidiyor.

ALANYASPOR'UN 6-4'LÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.

Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.

Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.

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