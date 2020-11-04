Canlı Anlatım | Zenit - Lazio maçı
Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile Lazio, Rusya'da karşı karşıya geliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, sahaya ilk 11'de çıktı. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da büyük heyecan! Zenit, 3. hafta maçlarında sahasında Lazio'yu konuk ediyor. Vedat Muriqi'nin ilk 11'de başladığı karşılaşmanın takibini sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Zenit 0-0 Lazio
Zenit'in 11'i: Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos, Wendel, Barrios, Zirkhov, Kuzyaev, Dzyuba, Ozdoev
Lazio'nun 11'i: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Correa, Muriqi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle