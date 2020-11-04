MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı Anlatım | Zenit - Lazio maçı
GeriFutbol Canlı Anlatım | Zenit - Lazio maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.11.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Zenit - Lazio maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım | Zenit - Lazio maçı
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile Lazio, Rusya'da karşı karşıya geliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, sahaya ilk 11'de çıktı. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da büyük heyecan! Zenit, 3. hafta maçlarında sahasında Lazio'yu konuk ediyor. Vedat Muriqi'nin ilk 11'de başladığı karşılaşmanın takibini sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Zenit 0-0 Lazio

Zenit'in 11'i: Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos, Wendel, Barrios, Zirkhov, Kuzyaev, Dzyuba, Ozdoev

Lazio'nun 11'i: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Correa, Muriqi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle