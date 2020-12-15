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Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon maçı

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Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon maçı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanan maçla devam ediyor. Karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında karşılaşıyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı müsabakayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

YENİ MALATYASPOR 2-0 HEKİMOĞLU TRABZON

3' Jetmir Topalli
39' Jetmir Topalli

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

KUPADA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon maçı

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