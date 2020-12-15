Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon maçı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanan maçla devam ediyor. Karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında karşılaşıyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı müsabakayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.
YENİ MALATYASPOR 2-0 HEKİMOĞLU TRABZON
3' Jetmir Topalli
39' Jetmir Topalli
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
KUPADA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle