Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı
Son haftaların formda takımı Yeni Malatyaspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR 1-1 ERZURUMSPOR
İkinci yarı oynanıyor...
GOL: 44' Gomes, 62' Acquah
İlk yarı sonucu: 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.
44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüyle tamamlandı.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssuf, Umut, Kubilay, Adem, Tetteh
Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes
Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
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