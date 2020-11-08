Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı

Süper Lig'de oynadıkları son iki maçı kaybeden Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Malatya'da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor

GOLLER: 7' Kubilay Kanatsızkuş, 17' Acquah

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh



Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.