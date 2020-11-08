Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Süper Lig'de oynadıkları son iki maçı kaybeden Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Malatya'da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
GOLLER: 7' Kubilay Kanatsızkuş, 17' Acquah
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 2-0
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh
Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega
Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.
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