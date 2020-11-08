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Haber Giriş: 08.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı

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Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı
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Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Süper Lig'de oynadıkları son iki maçı kaybeden Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Malatya'da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor

GOLLER: 7' Kubilay Kanatsızkuş, 17' Acquah

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

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