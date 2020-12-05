Canlı Anlatım | Yeni Malatyaspor Başakşehir

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip ile aktarıyoruz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Yeni Malatyaspor 0-0 Başakşehir

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba.

Yeni Malatyaspor'un 11'i: Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

Süper Lig'in ilk 10 haftasında 15 gol yiyen Başakşehir, lig tarihinde ilk 10 maçlar itibarıyla sadece 2009/10'da daha fazla gole izin vermişti. Süper Lig'de görev aldığı son iki maçta birer asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Benjamin Tetteh, Eylül 2018'den bu yana üst üste üç maç gol katkısı sağladığı bir seri yakalayamıyor. Görev aldığı son üç Süper Lig maçında beş gol atan Başakşehir forveti Fredrik Gulbrandsen, bu karşılaşmalarda 23 dakikada bir fileleri havalandırdı. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara konuk olduğu altı maçtan da mağlup ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı bugün saat 16:00'da başladık. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.