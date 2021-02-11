Canlı Anlatım | Sivasspor Antalyaspor maçı
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Sivasspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Sivas'ta oynanan maçta yarı finale çıkacak takım belli olacak. Karşılaşmayı anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR 0-0 ANTALYASPOR
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
- Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr, Kerem, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.
- Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin.
Demir Grup Sivasspor Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Sivas temsilcisi, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
EV SAHİBİNDE 4 EKSİK
Sivasspor, maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye ve Ziya Erdal ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.
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