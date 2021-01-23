Canlı Anlatım | Gençlerbirliği Trabzonspor maçı

Süper Lig'în 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 TRABZONSPOR

GOL: 36' Djaniny, 54' Ekuban

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-1

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.

44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.

45 1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

- Abdullah Avcı'dan iki değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.

Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara'ya getirilmedi.



- Berat Özdemir, eski takımına karşı



Trabzonspor'un kısa bir süre önce kadrosuna dahil ettiği Berat Özdemir, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi.



Altyapısından yetiştiği başkent temsilcisiyle bu sezon 13 maçta 3 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, sahaya ilk 11'de çıktı.



- Gençlerbirliği'nde önemli eksik



Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi.



Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.



Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı.



Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı.



Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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