Canlı Anlatım | Erzurumspor Ankaragücü maçı

Erzurumspor Ankaragücü maçı, düşme potasında önemli bir mücadeleye tanık ediyor. 17 puanla 20'nci sırada yer alan Erzurumspor, 18 puanla bir üst sırada yer alan Ankaragücü'nü konuk ediyor. Erzurumspor ve Ankaragücü arasındaki zorlu maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

ERZURUMSPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada Chahechouhe’nin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Cenk Ahmet’in ortasında top Gomes’e gelmeden Erdi araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diousse’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

23. dakikada BB Erzurumspor’un hücuma çıkarken kaptırdığı topu kazanan Lobzhanidze’nin pasıyla Badji ceza sahasına hareketlendi ancak Da Costa araya girerek topu kornere gönderdi.

30. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Aatıf Chahechouhe çalımlarla ceza sahasına doğru yaklaşıp sağ kanattaki Cenk Ahmet’e pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topu defans araya girerek uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanattan Murat’ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Leo Schwechlen'in gelişine sert vuruşu az farkla auta çıktı.

ERZURUMSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Erzurumspor, Ankaragücü ile karşılaşıyor. 31 Ocak Pazar günü saat 13.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Ligin ilk devresini 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada bitiren MKE Ankaragücü, son maçta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-3 kaybetti.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puanla 20. sırada bulunuyor. İlk yarının son haftasını maç yapmadan geçen mavi-beyazlılar da son karşılaşmasını Aytemiz Alanyaspor karşısında oynadı. Bu karşılaşma 1-1 bitmişti.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.