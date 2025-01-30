Canlı Anlatım: Twente Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi maçı)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Twente ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Twente 0-0 Beşiktaş

İkinci yarı oynanıyor...

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi 8. hafta mücadelesi kapsamında Twente - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele 30 Ocak 2025 tarihinde saat 23:00'te başladı ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Twente, Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ancak ilginç bir istatistik var: Bu dokuz maçta Twente, hiçbir zaman kalesini gole kapatamadı. Bu da Beşiktaş için bir avantaj olabilir, zira siyah-beyazlılar deplasmanda gol bulmakta genellikle zorlanmıyor.

Beşiktaş'ın Hollanda'da oynadığı son Avrupa kupası maçlarında yalnızca bir galibiyeti bulunuyor. Bu galibiyet, 2014/15 Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 2-1 yendiği karşılaşmadır. Ancak genel olarak Beşiktaş, Avrupa kupalarında Hollanda ekiplerine karşı deplasmanda zorlanıyor. Son dönemdeki form durumu göz önünde bulundurulduğunda, Beşiktaş'ın bu deplasmanda üst tura çıkma hedefiyle galibiyete ihtiyacı olacak.

Twente, evinde oynadığı son iki Avrupa Ligi maçını kaybetti ve son iç saha galibiyetini 2012 yılında elde etti. Eğer Twente bu maçı kaybederse, Avrupa kupalarında üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldığı son dönemi tekrar yaşamış olacak.

Beşiktaş son dönemde Avrupa Ligi'nde formunu toparladı. Son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyetle çıkış yakalayan Beşiktaş, bu seriyi devam ettirerek Twente deplasmanında da galip gelmek istiyor.

Twente'nin en dikkat çeken oyuncusu Sam Lammers, Avrupa Ligi'nde 10 şutla en fazla şut çeken oyuncu ve 2 golle Hollanda ekibinin en skorer ismi konumunda. Bu oyuncunun savunma hattı için ciddi bir tehdit oluşturması bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise Rafa Silva, Avrupa Ligi'ndeki bu sezon 5 golle en fazla gole katkı yapan oyuncu. 2 gol ve 3 asistle dikkat çeken Silva, Beşiktaş'ın hücum hattındaki kilit isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Twente'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta duran top golü yemeyen üç takımdan biri olduğu göz önüne alındığında, Beşiktaş’ın bu maçta duran toplarda etkili olabilmesi kritik bir faktör olacak.