Canlı anlatım | Türkiye Galler milli maçı

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Milliler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

TÜRKİYE 0-0 GALLER

KIRMIZI KART: 41' Morrell

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Merih’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Morrell’in Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward’da kaldı.

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Türkiye - Galler MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayan karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Ay-Yıldızlılar, kariyerinde Galler'le 8. kez karşı karşıya geliyor. Millîler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Ay-Yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı. Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.