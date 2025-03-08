Canlı anlatım: Trabzonspor - Hatayspor maçı

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Trabzonspor - Hatayspor maçı, Süper Lig’in 26. Haftasında bugün saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor, Hatayspor’a karşı son dört Süper Lig karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor'u mağlup edemediği gibi son üç ziyaretinde gol atamadan kaybetti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Lundstram, Hüseyin, Arif, Mendy, Okay, Zubkov, Sikan, Vişça, Banza.

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Boutabba, Fernandes, Aboubakar.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 26. Hafta kapsamında Trabzonspor - Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadele 8 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ