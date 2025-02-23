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Canlı anlatım: Trabzonspor - Gaziantep FK maçı

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#Trabzonspor Gaziantep FK Maçı#Süper Lig 2024-2025#Trabzonspor
Canlı anlatım: Trabzonspor - Gaziantep FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 18:01

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta karşılaşması olarak futbolseverlerle buluşuyor. Trabzonspor, evinde oynadığı son dört maçta gol yemeden galip gelirken, Gaziantep FK ise deplasmanda son dokuz maçında 2+ gol yedi. Bu kritik müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N’Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 23 Şubat 2025 tarihinde, saat 19:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

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#Trabzonspor Gaziantep FK Maçı#Süper Lig 2024-2025#Trabzonspor

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