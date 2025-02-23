Canlı anlatım: Trabzonspor - Gaziantep FK maçı

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Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan.
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N’Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke.
TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 23 Şubat 2025 tarihinde, saat 19:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.