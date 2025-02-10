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Canlı anlatım: Trabzonspor Eyüpspor maçı

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#Trabzonspor#Eyüpspor#Maç
Canlı anlatım: Trabzonspor Eyüpspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 19:17

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig 23. Hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza.

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

 

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#Trabzonspor#Eyüpspor#Maç

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