Canlı anlatım: Trabzonspor Eyüpspor maçı

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Süper Lig 23. Hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza.
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.