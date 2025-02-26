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Canlı Anlatım: Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı

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#Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Karadeniz Derbisi
Canlı Anlatım: Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 19:27

Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Karadeniz Derbisi niteliği taşıyan bu karşılaşma, Trabzonspor, son dönemdeki formunu sürdürmek isterken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda galip gelerek hanesine 3 puan yazdırmanın yollarını arıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında kozlarını paylaşıyor. 

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljusabic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Sowe.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

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#Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Karadeniz Derbisi

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