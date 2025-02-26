Canlı Anlatım: Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljusabic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Sowe.
TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.