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Canlı Anlatım: Trabzonspor - Bodrum FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Bodrum FK
Canlı Anlatım: Trabzonspor - Bodrum FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 16:50

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Trabzonspor 2-2 Bodrum FK

Gol: 3' Simon Banza, 15' Seferi, 20' Bardhi, 22' Mustafa

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine yerden pasında Visca’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1

20. dakikada Seferi’nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

22. dakikada Okay Yokuşlu’nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2

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Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musa, Fredy, Bardhi, Okita, Gökdeniz, Seferi

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Bodrum FK'nın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 17.45'te başladı.

Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

TURU GEÇEN BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

TAKIMLARIN TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitirmişti.

Bodrum FK ise Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitirmişti.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Bodrum FK

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