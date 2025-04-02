Canlı Anlatım: Trabzonspor - Bodrum FK maçı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Trabzonspor 2-2 Bodrum FK
Gol: 3' Simon Banza, 15' Seferi, 20' Bardhi, 22' Mustafa
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine yerden pasında Visca’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1
20. dakikada Seferi’nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
22. dakikada Okay Yokuşlu’nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musa, Fredy, Bardhi, Okita, Gökdeniz, Seferi
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Bodrum FK'nın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 17.45'te başladı.
Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
TURU GEÇEN BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞECEK
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
TAKIMLARIN TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitirmişti.
Bodrum FK ise Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitirmişti.