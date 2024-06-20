Canlı Anlatım: Slovenya - Sırbistan maçı

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Fenerbahçe’nin sevilen futbolcusu Dusan Tadic’in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Slovenya ile karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
Slovenya 0-0 Sırbistan
Devre...
SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16:00’da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.
Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.