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Canlı Anlatım: Slovenya - Sırbistan maçı

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#Slovenya - Sırbistan Maçı#EURO 2024#Slovenya - Sırbistan Maçı Ne Zaman
Canlı Anlatım: Slovenya - Sırbistan maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 16:17

EURO 2024 heyecanı bugün C Grubu’nda yer alan Slovenya Sırbistan maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe’nin sevilen futbolcusu Dusan Tadic’in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. 

CANLI ANLATIM

Slovenya 0-0 Sırbistan

Devre...

SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16:00’da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

 

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#Slovenya - Sırbistan Maçı#EURO 2024#Slovenya - Sırbistan Maçı Ne Zaman

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