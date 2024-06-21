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Canlı Anlatım: Slovakya - Ukrayna maçı

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#EURO 2024#Slovakya - Ukrayna Maçı#Slovakya - Ukrayna Maçı Ne Zaman
Canlı Anlatım: Slovakya - Ukrayna maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 16:14

UEFA EURO 2024 heyecanı Grup Eleme Maçlarıyla devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında bugün Slovakya ile Ukrayna karşılaşıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Avrupa Şampiyonası'nda bugün E Grubu Slovakya Ukrayna mücadelesi gerçekleşiyor.

CANLI ANLATIM

SLOVAKYA 1-1 UKRAYNA

GOLLER: 17' Schranz, 54' Shaparenko

İlk yarı oynanıyor...

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovakya Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma TSİ 16.00'da başladı. Müsabaka TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanıyor.

Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.

İLK 11'LER

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.

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#EURO 2024#Slovakya - Ukrayna Maçı#Slovakya - Ukrayna Maçı Ne Zaman

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