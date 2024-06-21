Canlı Anlatım: Slovakya - Ukrayna maçı

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Avrupa Şampiyonası'nda bugün E Grubu Slovakya Ukrayna mücadelesi gerçekleşiyor.
CANLI ANLATIM
SLOVAKYA 1-1 UKRAYNA
GOLLER: 17' Schranz, 54' Shaparenko
İlk yarı oynanıyor...
SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovakya Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma TSİ 16.00'da başladı. Müsabaka TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanıyor.
Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.
İLK 11'LER
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.