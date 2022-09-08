Canlı anlatım: Sivasspor - Slavia Prag

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilciniz Sivasspor evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor.
SİVASSPOR 1-1 SLAVIA PRAG
GOL: 4' Olayinka, 26' Saba
İlk yarı sonucu: 1-1
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal; Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur; Keita, Ulvestad; N'Jie, Saba, Max Gradel, Leke James
Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka
SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA
Saat 22:00'da başlayan Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.