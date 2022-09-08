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Canlı anlatım: Sivasspor - Slavia Prag

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor-Slavia Prag#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Sivasspor
Canlı anlatım: Sivasspor - Slavia Prag
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 21:58

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilciniz Sivasspor evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Bu karşılaşmayı, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilciniz Sivasspor evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor.

SİVASSPOR 1-1 SLAVIA PRAG

GOL: 4' Olayinka, 26' Saba

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur; Keita, Ulvestad; N'Jie, Saba, Max Gradel, Leke James

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka

SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA

Saat 22:00'da başlayan Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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#Sivasspor-Slavia Prag#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Sivasspor

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