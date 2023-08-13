Canlı anlatım: Sivasspor Samsunspor maçı

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

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SİVASSPOR 1-0 SAMSUNSPOR

GOL: 11' N'jie

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Hakan, Saiz, Emrah, Musa, N'jie

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Schindler, Emre, Taylan, Ntcham, Bola, Moundilmadji, Fofana

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada Saiz’in geri pasında ceza yayı içerisindeki N'Jie'nin gelişine vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Mouandilmadji'nin kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali gole izin vermedi.

39. dakikada Alim’in ceza sahasına ortasında Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.

41. dakikada Saiz’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Okan güçlükle çeldi.

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SAMSUNSPOR TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sivasspor ile Samsunspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta beyaz-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu. Samsunsporlu taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı‘nın deplasman tribünündeki yerlerini alırken, maç öncesi ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular.

Sivasspor cephesinde ise yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Samsunspor maçı saat 19:15'te başladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen takip edilebilir.