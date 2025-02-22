Canlı anlatım: Sivasspor Konyaspor maçı

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Sivasspor ve Konyaspor, ligin 25. haftasında mücadele edecek. Konya ekibi geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Konyaspor ligde 24 puanla 14. sırada yer alıyor. İki ekip de hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Sivasspor Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.





İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita.

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.



İLK YARI OYNANIYOR

Sivasspor 1-1 Konyaspor

8' Emrah Başsan 13' Yusuf Erdoğan

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Konyaspor, bugün (22 Şubat) 13.30'da başladı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebiliyor. Merakla beklenen maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.