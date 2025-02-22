×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı anlatım: Sivasspor Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Konyaspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Sivasspor Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 12:50

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Sivas temsilcisi haftaya 23 puanla 15. sırada başlıyor. Sivasspor Konyaspor maçını Spor Arena'dan canlı takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Sivasspor ve Konyaspor, ligin 25. haftasında mücadele edecek. Konya ekibi geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Konyaspor ligde 24 puanla 14. sırada yer alıyor. İki ekip de hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Sivasspor Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz. 

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita.

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

İLK YARI OYNANIYOR
Sivasspor 1-1 Konyaspor
8' Emrah Başsan 13' Yusuf Erdoğan

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Konyaspor, bugün (22 Şubat) 13.30'da başladı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebiliyor. Merakla beklenen maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!